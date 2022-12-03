03 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hakkari'de toprağa gömülü bidonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de toprağa gömülü bidonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2022
ABONE OL
Hakkari’de toprağa gömülü bidonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk' operasyonunda, arazi taramasında toprağa gömülü 3 bidonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA