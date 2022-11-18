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Mardin'de örgüte darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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Mardin’de örgüte darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'e bağlı Ömerli ilçesinde, terör örgütü PKK yönelik operasyonda araziye gizlenmiş mühimmat ele geçirildi.

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