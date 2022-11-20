Türkiye teröristlerin inine böyle girdi! TSK’dan teröre karşı güdümlü mühimmat

"Ardışık Delici Harp Başlığı" sayesinde düşük çarpma açılarında ve çarpma hızlarında dahi diğer ülkeler tarafından geliştirilen delici bombalara göre çok daha yüksek etkinlik sağlayan NEB, programlanabilir ateşleme zamanları ve farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliğine sahip.