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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, patlamamış mühimmat ele geçirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Gaziantep’in Karkamış ilçesinde, patlamamış mühimmat ele geçirildi!

Son dakika haberine göre TSK'nın cumartesi gecesi düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristler Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırıda bulundu. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, patlamamış mühimmat ele geçirildi.

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