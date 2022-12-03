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Emine Erdoğan 'Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni'ne katıldı: Bizim için ahlaki bir prensip meselesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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Emine Erdoğan ’Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödül Töreni’ne katıldı: Bizim için ahlaki bir prensip meselesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "Gönüllülük, insanın insana olan inancını pekiştirir. Ülkemiz, insani yardım alanında, dünyanın en cömert ülkesi olma onurunu göğsünde taşıyor. Başta Kızılay olmak üzere, tüm kurumlarımız, dünyanın tüm kıtalarında, Türk halkının yüce gönlünün, engin merhametinin ve samimi sevgisinin elçileridir" dedi.

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