Başkan Erdoğan: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Jeremy Rifkin'i ekonomi danışmanı olarak atamasını eleştiren Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz." ifadelerini kullandı.