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Başkan Erdoğan, "Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni"ne mesaj gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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Başkan Erdoğan, Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Törenine mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan Kızılay gibi müesseselere ne kadar sahip çıkarsak ülkemizin ve dünyanın daha huzurlu, daha güvenli bir yer haline gelmesine o derece katkıda bulunacağımız aşikardır." ifadelerini kullandı.

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