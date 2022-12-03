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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nda eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz." dedi.

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