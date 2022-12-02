02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne mesaj gönderdi

Başkan Erdoğan, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne mesaj gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi’ne mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne mesaj gönderdi. "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı" ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Planımızın, engelli kardeşlerimizin haklarının korunması, güçlendirilmesi, çok daha ileriye taşınmasına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum" dedi. Erdoğan, "Kamu ve özel sektör dahil tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızın tamamını, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA