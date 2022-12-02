Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar! Pençe-Kilit'te 491 terörist öldürüldü
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale'de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu. Bakan Akar, "Pençe-Kilit'te 491 terörist öldürüldü" açıklamasında bulundu. ABD'ye terörle mücadele mesajı veren Bakan Akar, "Sizin tek muhatabınız Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki gerginlik çıkartıcı adımlarına da tepki gösteren Bakan Akar, "Kendinizi havalarda görmeyin. Gerginliği artırıcı eylem ve söylemden vazgeçin" şeklinde konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale'de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kilit'te 491 terörist öldürüldü" açıklamasında bulundu.
İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından derlenenler;
Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 491 terörist etkisiz hale getirildi. Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz.
DEAŞ ile göğüs göğse savaşan tek ordu TSK. Ve 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getiren ordu Türk ordusu.
Muhataplarımızın; Rusya ABD ve diğer ülkelerin, bizimle yaptıkları mutabakat muhtıraları var. Buradaki sözlere uymaları gerektiğini hatırlatıyoruz.
Harekatlarda tek amacımız ülkemizin hak ve hukukunu korumak. Ne yapmamız gerekiyorsa yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yapmaya devam edecek.
Komşumuz Yunanistan ile münasebetlerimizde biz gerçekten sabırlı, uluslararası hukuka uygun, gerçekten barış için ne yapılması gerekiyorsa diyalog içinde her zaman tekliflerimizi ortaya koyuyoruz. Aramızdaki problemleri diyalog yoluyla çözelim. Yapılan tüm yanlışlara rağmen biz sabırla barışçıl yöntemlerle bunların çözüleceğine inanıyoruz. Bizim diyalog çağrımız zafiyet değildir, korku değildir.
Türkiye bir tehdit değildir. Türkiye güçlü, güvenli ve etkin bir müttefiktir.
Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşında gerçekten önemli bir faktör. Azerbaycanlı kardeşlerimizle biz gece gündüz beraberiz. Onların haklı davasında elimizden gelen her türlü desteği sağladık sağlamaya da devam ediyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz. Kıbrıs bizim milli davamız. Dolayısıyla orada bizim taviz vermemiz söz konusu değil.
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