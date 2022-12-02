02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Düzce deprem son dakika: 2 Aralık Düzce'de deprem merkez üssü neresi? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Düzce deprem son dakika: 2 Aralık Düzce'de deprem merkez üssü neresi? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
ABONE OL
Düzce deprem son dakika: 2 Aralık Düzce’de deprem merkez üssü neresi? Düzce’de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son dakika... Düzce'de korkutan bir deprem meydana geldi. 23 Kasım'da Düzce merkezli yaşanan 5,9'luk depremin ardından 02 Aralık Cuma günü 3,6 büyüklüğünde yaşanan deprem endişelere neden oldu. Peki 2 Aralık Düzce'de deprem merkez üssü neresi? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte konuya ilişkin gelişmeler...

Son dakika... Düzce'de korkutan bir deprem meydana geldi. 23 Kasım'da Düzce merkezli yaşanan 5,9'luk depremin ardından 02 Aralık Cuma günü 3,6 büyüklüğünde yaşanan deprem endişelere neden oldu. Peki 2 Aralık Düzce'de deprem merkez üssü neresi? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte konuya ilişkin gelişmeler...

2 ARALIK DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathane'sinde yer alan bilgiye göre, saat 13.03'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜZCE'DE DEPREM MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Düzce'de depreminin merkez üssü Merkez olarak açıklandı.

AFAD depremin şiddetini 3.6 olarak paylaştı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.02 13:06:30 38.6333 35.7742 5.0 -.- 2.2 -.- KAMBER-TALAS (KAYSERI) İlksel

2022.12.02 13:03:18 40.8080 31.0575 9.8 -.- 3.6 3.6 PASAKONAGI-(DUZCE) REVIZE01 (2022.12.02 13:03:18)

2022.12.02 12:50:34 36.8788 27.7358 16.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.02 12:38:51 36.9123 27.7163 5.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.02 12:22:50 36.8993 27.7192 2.8 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA