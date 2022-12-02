Düzce deprem son dakika: 2 Aralık Düzce’de deprem merkez üssü neresi? Düzce’de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son dakika... Düzce'de korkutan bir deprem meydana geldi. 23 Kasım'da Düzce merkezli yaşanan 5,9'luk depremin ardından 02 Aralık Cuma günü 3,6 büyüklüğünde yaşanan deprem endişelere neden oldu. Peki 2 Aralık Düzce'de deprem merkez üssü neresi? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte konuya ilişkin gelişmeler...