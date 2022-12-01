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Yunanistan'dan burnumuzun dibinde tahrik: Rodos, Meis ve Midilli adalarında tatbikat yapacak! Abdülhamid Han uykularını kaçırıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Yunanistan’dan burnumuzun dibinde tahrik: Rodos, Meis ve Midilli adalarında tatbikat yapacak! Abdülhamid Han uykularını kaçırıyor

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve hazır olduğunu duyurmasının ardından Yunanistan büyük korkuya kapıldı. Yunanistan, Türkiye'nin her adımını anbean takip ediyor. Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir sonraki faaliyet alanının neresi olacağını bekleyen Yunanistan, burnumuzun dibindeki RodosMeis ve Midilli adalarında tatbikat yapacak.

Yunan basının Atina hükümetinin son tahrik girişimini yazdı. Buna göre, 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile gariaskeri statüde bulunması gereken adalarda askeri tatbikat yapacak.

YİNE TÜRKİYE'Tİ TAHRİK ETTİ

Pentapostagma haber sitesi, bu gelişmeyi duyururken Abdülhamid Han sondaj gemisi endişelerini de dile getirdi. Haberi "Abdülhamid'in Doğu Akdeniz'e olası çıkışına Yunan-İsrail engeli" başığı ile okurlarına sundu.

Ülke, Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir sonraki faaliyet alanının neresi olacağını merakla beklerken Türkiye'yi tahrik etmekten de geri durmadı.

TATBİKAT 10 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Ege'nin çeşitli noktalarında başlayacak Astrapi tatbikatının senaryoları deniz ablukası ve bir düşmanın bölgeden uzaklaştırıması.

Tatbikata, Yunan donanması ve hava kuvvetleri unsurları katılacak. 10 Aralık'a kadar sürmesi planlanan tatbikatta, Heron insansız havacı da yer alacak.

Habere göre; İsrail de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde FIR hattını kapsayan bir hava tatbikatı düzenleyecek.

Yunanistan’da Abdülhamid Han korkusu! YUNANİSTAN'DA ABDÜLHAMİD HAN KORKUSU!
Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu YUNAN BASININDA ABDÜLHAMİD HAN KORKUSU
Muhalefetin Abdülhamid Han sessizliği MUHALEFETİN "ABDÜLHAMİD HAN" SESSİZLİĞİ

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