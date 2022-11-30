ABD Senatosu’ndan skandal LGBT kararı: Eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarısını oy çokluğu ile onayladı

DEMOKRATLAR HAREKETE GEÇMİŞTİ

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor. Ancak Yüksek Mahkeme'nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği belirtilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.