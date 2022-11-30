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ABD Senatosu'ndan skandal LGBT kararı: Eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarısını oy çokluğu ile onayladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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ABD Senatosu’ndan skandal LGBT kararı: Eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarısını oy çokluğu ile onayladı

ABD Senatosu, uzun süredir tartışılan "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti. Tasarı bir sonraki aşamada Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanacak.

Senato Genel Kurulu, "Evliliğe Saygı Yasası" başlıklı yasa tasarısını oyladı.

100 sandalyeli Senato'dan geçmesi için 60 oya ihtiyaç duyan tasarı, 36 "hayır" oyuna karşı 61 "evet" oyu ile kabul edildi.

SIRA TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE

Tasarı bir sonraki aşamada Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanacak. Tasarı burada da gerekli çoğunluğu kazanırsa yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

DEMOKRATLAR HAREKETE GEÇMİŞTİ

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor. Ancak Yüksek Mahkeme'nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği belirtilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.

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