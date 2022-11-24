Rusya’da LGBT’ye geçit yok! Parlamento yasa tasarısını kabul etti

CEZALAR 10 MİLYON RUBLEYE KADAR ÇIKIYOR

LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile yabancı vatandaş ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezaların getirildiği yasa tasarısında, cezalar 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.