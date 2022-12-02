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Zirve Yayınevi soruşturmasında yeni gelişme! Yalan ifadeyle mağduriyete neden olan 3 sanık yeniden yargılandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2022
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Zirve Yayınevi soruşturmasında yeni gelişme! Yalan ifadeyle mağduriyete neden olan 3 sanık yeniden yargılandı

Malatya'da biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağduriyetine sebep oldukları gerekçesiyle hapis cezası verilen 3 sanık, üst mahkemenin kararı bozması sonrası yeniden yargılandı.

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