6’lı masaya ortak aday çağrısı yapan HDP’li Garo Paylan’dan İYİ Parti çıkışı: Hiç hazzetmiyoruz! Yutkunuyoruz

"BAĞRIMIZA TAŞ BASIYORUZ, YUTKUNUYORUZ."

Paylan, İYİ Parti hakkında sorulan soruya "(…) Altılı masa bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekse önerilerini ortaya koyup uzlaşıp HDP'nin önerileriyle müzakere etmelere etmesini düşünüyoruz. Oluşacak cumhurbaşkanı adayının da kapsayıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bağrımıza binlerce taş basıyoruz. İYİ Partililerden bizden hazzetmiyor da biz İYİ Parti'den hazzediyor muyuz? Hayır, hiç hazzetmiyoruz. Bağrımıza taş basıyoruz, yutkunuyoruz. Niye çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var" şeklinde cevap verdi.

"ANAYASA TEKLİFİ EKSİK"

Paylan, Anayasa teklifi hakkında ise altılı masanın anayasa teklifini eksik bulduğunu, siyasetin yıpranmış olduğunu, HDP'nin önerilerini neredeyse çok azını gören bir anayasa teklifi olduğunu ifade etti.