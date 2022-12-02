Şırnak’ta 3 terörist daha öldürüldü

BAKAN SOYLU: "AZ KALDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar'da 3 terörist daha sarı torbada. Az kaldı" ifadelerini kullandı.