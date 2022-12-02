Şırnak'ta 3 terörist daha öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar'da 3 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu. Bakan paylaşımında, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Az kaldı..." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında Şırnak'ta 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"OPERASYONLAR İNANÇLI VE KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde operasyon düzenlendi.
SİHA, İHA ve Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timleri ile güvenlik korucularının da katılımıyla gerçekleştirilen istihbarata dayalı nokta operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği belirtildi.
BAKAN SOYLU: "AZ KALDI"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar'da 3 terörist daha sarı torbada. Az kaldı" ifadelerini kullandı.
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