Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: DEAŞ’ı temizlediğimiz gibi diğer örgütleri de temizlememiz gerekiyor

TÜRKİYE İSRAİL İLİŞKİLERİ VE FİLİSTİN MESELESİ

Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine değinerek, "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." ifadelerine yer verdi.

SURİYE'NİN KUZEYİNE HAREKAT MESAJI

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde var olan terör sorunu içinse, "DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor." mesajını verdi.