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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi diğer örgütleri de temizlememiz gerekiyor

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Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: DEAŞ’ı temizlediğimiz gibi diğer örgütleri de temizlememiz gerekiyor

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini açıkladı. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde var olan terör sorunu içinse, "DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nun Özel Diyalog oturumunda flaş açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE - SURİYE ARASINDA İSTİHBARAT DÜZEYİNDE GÖRÜŞME VAR"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini açıkladı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

TÜRKİYE İSRAİL İLİŞKİLERİ VE FİLİSTİN MESELESİ

Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine değinerek, "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." ifadelerine yer verdi.

SURİYE'NİN KUZEYİNE HAREKAT MESAJI

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde var olan terör sorunu içinse, "DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor." mesajını verdi.

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