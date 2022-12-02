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Terör örgütü PKK bir kız çocuğu daha kaçırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2022
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Terör örgütü PKK bir kız çocuğu daha kaçırdı

Terör örgütü PKK, çocuk kaçırmaya devam ediyor. Suriye'de Halep'in kuzeyinde işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ilçesinden bir kız çocuğunu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

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