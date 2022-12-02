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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Roma'da görüştü.

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