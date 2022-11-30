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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan NATO toplantısı öncesi önemli temaslar: Estonyalı, Portekizli ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü

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Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan NATO toplantısı öncesi önemli temaslar: Estonyalı, Portekizli ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde dün Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Cravinho ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile görüştü.

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