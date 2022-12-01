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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Polonya'da peş peşe önemli temaslar

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Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Polonya’da peş peşe önemli temaslar

AGİT Bakanlar Konseyi toplantısı nedeniyle Polonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vatikan Dışişleri Bakanı Başpiskopos Paul Richard Gallagher ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.

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