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Balıkesir'deki terör operasyonunda yakalanan HDP Edremit İlçe Başkanı tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2022
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Balıkesir’deki terör operasyonunda yakalanan HDP Edremit İlçe Başkanı tutuklandı

Balıkesir ve Çanakkale'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Tutuklanan S.K'nin, Balıkesir'de HDP Edremit İlçe Başkanı olduğu, bir dönem Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (ANYAKAY-DER) başkanlığını yaptığı belirtildi.

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