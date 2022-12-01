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Son dakika: OECD Mesleki Eğitim Zirvesi | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Son dakika: OECD Mesleki Eğitim Zirvesi | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Kalite odaklı eğitimin devamı için gerekeni yapacağız." dedi.

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