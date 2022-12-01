Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’ndan koalisyon mesajı: 6’lı masa eski Türkiye’yi vadetti

'BEN BİLDİĞİMİ YAPARIM DERSE NE OLACAK'

Sistem değişikliğine yönelik endişelerin varlığından bahseden Karamollaoğlu, "Şu anda bizim açıkladığımız bu anayasa değişikliği hangi maddeleri içine alacak, onunla ilgili bir çalışma yapıldı, bu da kamuoyuyla paylaşıldı bir rapor olarak da takdim edildi. Şimdi bunun arkasından, yönetim nasıl olacak? Seçildikten sonra, şunu söylerse – biz niye söyledin deriz de – itirazımızın bir etkisi olmaz, "Ben kendi bildiğimi yaparım, 5 sene içinde de değişiklikleri yaparız" derse ne olacak. Onun için biz bir yol haritasını ortaya koymuş olduk. Yani seçimden sonra anayasa nasıl değişecek, cumhurbaşkanı bu süreçte nasıl çalışacak, istişareleri nasıl yapacak? Adeta parlamenter döneme geçmişiz gibi çalışılacağını ifade ediyoruz." dedi.