Son dakika | MİT’ten Suriye’nin kuzeyine terör operasyonu! 5 DEAŞ’lı terörist yakalandı

Yakalanan 5 DEAŞ üyesinden Abu Dücane kod adlı Muhammed Halid Ali'nin sözde Barış Pınarı Harekat Alanı sorumlusu olduğu ve Suriye'nin Çöl Bölgesinde faaliyet gösterdiği, Abu Ömer Korani kod adlı Muhammed Salih'in, örgütün talimatı ile çeşitli baskın eylemlerine katıldığı, Abu İslam Salo kod adlı Halit İsa El Hulu ve Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali'nin ise örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.