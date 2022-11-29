İsveç Türkiye verdiği sözü yerine getirecek mi? Ulf Kristersson tarih verdi

Toplantının verimli geçtiğini aktaran Kristersson, "Türk tarafı açıkça ilk defa memnuniyetlerini dile getirdi." dedi.

TERÖR YASASI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Kristersson, yeni terör yasasına değinerek, "Bu yılın başında çıkacak ve terör örgütlerine katılmayı engelleyen terör yasasının uygulaması yazdan önce başlayacak. İsveç, Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymaya devam ediyor." diye konuştu.