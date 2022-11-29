İsveç Türkiye verdiği sözü yerine getirecek mi? Ulf Kristersson tarih verdi
NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'ten Türkiye'nin ısrarla istediği "teröre mesafe koy" çağrısına dair önemli bir açıklama geldi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yılbaşında yürürlüğe girecek yeni terör yasasının ülkede uygulama tarihini ilan etti.
Ulf Kristersson, ülkesinin haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra kapsamında Stockholm'de gerçekleştirilen ikinci ortak mekanizma toplantısını değerlendirdi.
Toplantının verimli geçtiğini aktaran Kristersson, "Türk tarafı açıkça ilk defa memnuniyetlerini dile getirdi." dedi.
TERÖR YASASI NE ZAMAN UYGULANACAK?
Kristersson, yeni terör yasasına değinerek, "Bu yılın başında çıkacak ve terör örgütlerine katılmayı engelleyen terör yasasının uygulaması yazdan önce başlayacak. İsveç, Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymaya devam ediyor." diye konuştu.
Öte yandan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.
Görüşme sonrası açıklama yapan Billström, "Görüşme oldukça verimli ve güzel geçti." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...
- Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman, hangi ay başlayacak?
- TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? 1. dönem 2. yazılı...
- Nüfus Cüzdanı ile başvurana 1.536 TL maaş bağlanıyor! Süre sınırı yok! Çoğu kişi bilmiyor!
- SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇ TAKVİMİ | Süper Lig ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? TFF DUYURDU!
- Emekli zammı ayyuka çıktı! %21.61 zam, refah payı! 2023 Ocak ayı taban-tavan zamlı maaş tablosu! Kümülatif artış...
- 2023'ün en talihli burçları belli oldu! O burçlara piyango vuracak! Ocak ayında paraları ikiye katlanacak!
- Sözleşmeliye kadro son dakika! Sözleşmeli personel kadroya ne zaman alınacak, kimleri kapsıyor? İşte, Bakanlık açıklaması!
- Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman?
- İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?
- ÇALIŞANLARA 1.000 TL YARDIM! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? 2022 doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?