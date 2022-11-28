Türkiye'nin Pençe Kılıç ile PKK'yı vurması İsveç'teki terörist vekil Amineh Kakabaveh'i çıldırttı! BM, AB ve NATO'ya seslendi
Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarına yönelik başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı, İsveç'teki PKK'lı eski vekil Amineh Kakabaveh'i çılgına çevirdi. İsveç Parlamentosu'na çağrıda bulunduktan sonra Türkiye'nin Pençe Kılıç'ı bitirmesi için çalışmalarına devam eden Kakabaveh, bu kez AM, BM ve NATO'ya çağrıda bulundu.
24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonraıs İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme talebi ve Türkiye'nin söz konusu ülkelerin teröre verdikleri destek nedeniyle bu talebi veto etmesi geçtiğimiz aylarda dünya gündemini oldukça meşgul etmişti.
Uzun geçen müzakelerden sonra Türkiye, masadan zaferle ayrılmıştı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında 3'lü momerandum imzalanmıştı.
Bu süreçten oldukça rahatsız olan ve güvendiği dağlara karların yağdığını dile getiren İsveç'in eski bağımsız vekili terör örgütü PKK/YPG destekçisi Amineh Kakabaveh oldukça tepki göstermişti. Geçtiğimiz günlerde İstikak Caddesi'nde meydana gelen hain saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı da birkaç zamandır Kakabaveh'in gündeminde.
Daha önce de Türkiye'nin operasyonuna tepki gösteren ve İsveç'ten "Bu duruma sessiz kalmayın" diyen Kakabaveh umduğunu bulamayınca bu defa gözünü başka yere çevirdi.
Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO'ya seslenen Kakabaveh, yaptığı sosyal medya hesabından "Ne zaman harekete geçeceksiniz?" sorusunu sordu.
Paylaşımında skandal ifadelere yer veren Kakabaveh, "AB ve İsveç Rusya'ya tepki göstererek mücadele etti. Ancak Türkiye'ye aynısını yapmıyorsunuz. İkiyüzlüsünüz" dedi.
Harekat başladıktan sonra İsveç hükümetine tepki gösteren Kakabaveh, İsveç hükümetine Türkiye'ye silah göndermeye devam edip etmeyeceğini sormuştu.
Ancak Kakabaveh'in bu yakarışları bir karşılık bulamıyor. Ulf Kristersson önderliğindeki İsveç hükümeti, Türkiye'ye destek verdiğine yönelik pek çok açıklama yaptı.
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