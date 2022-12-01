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Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK-YPG'li terörist öldürüldü

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK-YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

"Terörist neredeyse hedef orası!" başlığı ile Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

"MÜCADELE ETKİN ŞEKİLDE SÜRECEk"

MSB, net bir dille, "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" mesajını verdi.

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