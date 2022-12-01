Düzceli depremzededen İmamoğlu’na sert tepki: Elleme beni deprem bitti

İmamoğlu'nun tavrı vatandaşları rahatsız etti. Kafasını hızla geriye çeken kadın, "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı.

İmamoğlu ise yoluna devam ederken, 'olsun' demekle yetindi. İBB Başkanı, Düzce ziyaretini Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkent ziyareti ile bitirerek İstanbul'a döndü.