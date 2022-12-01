Düzceli depremzededen İmamoğlu'na sert tepki: Elleme beni deprem bitti
GÜNDEM İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir hafta önce yaşanan deprem nedeniyle Düzce'ye gitti. İmamoğlu depremin merkez üssü Gölyaka ilçesini gezerken bir depremzedenin tepkisi ile karşılaştı. Burada vatandaşların yüzüne dokunmaya çalışan İmamoğlu'na bir kadın, "Elleme beni, deprem bitti" ifadeleriyle tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye gitti.
İmamoğlu, 7 gün önce yaşanan deprem sebebiyle çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti.
İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ: "ELLEME BENİ, DEPREM BİTTİ DEPREM"
Düzce kent meydanında ve Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkentlerde depremzede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan İmamoğlu, Gölyaka'da bir depremzede kadının yanağına dokunmak istedi.
İmamoğlu'nun tavrı vatandaşları rahatsız etti. Kafasını hızla geriye çeken kadın, "Elleme beni, deprem bitti" diye bağırdı.
İmamoğlu ise yoluna devam ederken, 'olsun' demekle yetindi. İBB Başkanı, Düzce ziyaretini Gölyaka ilçesinde kurulan çadırkent ziyareti ile bitirerek İstanbul'a döndü.
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