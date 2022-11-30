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ABD’nin kara harekatı açıklaması! Bakan Çavuşoğlu: Gölge etmesinler yeter

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Giriş: 30.11.2022 14:15
Son dakika haberi… NATO toplantısı için Romanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu ABD’nin kara harekatı açıklamasın yönelik olarak “ABD'nin terör örgütlerine verdiği desteği sonlandırmalı. Türkiye’yi engellemeye yönelik girişimleri görüyoruz. Gölge etmesinler yeter” ifadelerini kullandı.
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