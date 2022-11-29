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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla üçlü görüşme gerçekleştirdi.

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