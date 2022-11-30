FETÖ’cü Mehmet Karabörk Almanya’da görüntülendi! Köstebek gibi saklanarak yaşıyor! MİT TIR’ları kumpasını adım adım planladı

DANIŞTAY İRTİBAT RAPORUNU KALEME ALDI

Karabörk, Ergenekon davasının hem tanığı hem sanığı hem de gizli tanığı olan Osman Yıldırım'ın Sincan F Tipi Cezaevi'nde firari eski savcı Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ile birlikte ifadesini alan ve bunun sonucunda Danıştay saldırısının Ergenekon davasına bağlanmasına neden olan raporu kaleme alan kişi olarak biliniyor.



SÖZDE İTİRAFÇI YAPILDI

Karabörk, 23 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Karabörk tutuklanınca adeta gizli bir el devreye girdi ve FETÖ kumpaslarının mimarının hapisten çıkmasına neden olan bir sözde itirafçı oyunu devreye sokuldu. Karabörk, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde kaldığı 4. ayında herhangi bir dilekçe yazmamasına rağmen, cezaevinden daha önce şube müdürlüğünü yaptığı Adana TEM Şube Müdürlüğü'ne getirildi.