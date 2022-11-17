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Haberler Galeri İsveç Türkiye'nin şartlarını kabul etti! FETÖ'cü Bülent Keneş panikledi: Beni iade etmeyin

İsveç Türkiye'nin şartlarını kabul etti! FETÖ'cü Bülent Keneş panikledi: Beni iade etmeyin

İsveç'te yaşayan Bülent Keneş, 'darbe' kelimesini kullanarak attığı tweet'lerle 15 Temmuz ihanetinin bayraktarlığını yapmıştı. Başkan Erdoğan'ın ismini vererek istediği Keneş, Türkiye'ye iadesi gündeme gelince tutuştu. İsveç basının konuşan Keneş, adeta "Beni iade etmeyin" diye yalvardı

Sabah
Giriş Tarihi: 17.11.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 13:36
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İsveç Türkiye’nin şartlarını kabul etti! FETÖ’cü Bülent Keneş panikledi: Beni iade etmeyin
Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO üyelik başvurusunda bulunan İsveç'te İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" resmen onaylandı. İsveç medyası, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek olan yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığını belirtti. İsveç medyasındkonuya ilişkin skandal ifadeler yer alırken FETÖ'cü hain Bülent Keneş de basına konuştu. Keneş, adeta "Beni iade etmeyin" diye yalvardı
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İsveç Türkiye’nin şartlarını kabul etti! FETÖ’cü Bülent Keneş panikledi: Beni iade etmeyin

İsveç Parlamentosunun onayladığı, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Parlamentoda yapılan oylamada, 270 milletvekili "evet" oyu verirken, 37 milletvekili de "aleyhte" oy kullandı. Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin karşı çıktığı anayasa değişikliğine 42 kişi de katılmadı.

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İsveç Türkiye’nin şartlarını kabul etti! FETÖ’cü Bülent Keneş panikledi: Beni iade etmeyin
Anayasa değişikliğinde, teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtildi. Değişiklikte, İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanların da İsveç İstihbarat Kurumunca 4 yıl hapis cezası şüphesiyle soruşturulabileceği ifade edildi.
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İsveç Türkiye’nin şartlarını kabul etti! FETÖ’cü Bülent Keneş panikledi: Beni iade etmeyin
İsveç medyasına açıklamada bulunan uzmanlar, yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulundu.
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İsveç Türkiye’nin şartlarını kabul etti! FETÖ’cü Bülent Keneş panikledi: Beni iade etmeyin
Aftonblated'de yer alan bir programda skandal ifadeler kullanıldı. Erdoğan'ın İsveç basınına nüfuz etiiği iddia edildi.