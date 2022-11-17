17 Kasım 2022, Perşembe
İsveç Türkiye'nin şartlarını kabul etti! FETÖ'cü Bülent Keneş panikledi: Beni iade etmeyin
İsveç'te yaşayan Bülent Keneş, 'darbe' kelimesini kullanarak attığı tweet'lerle 15 Temmuz ihanetinin bayraktarlığını yapmıştı. Başkan Erdoğan'ın ismini vererek istediği Keneş, Türkiye'ye iadesi gündeme gelince tutuştu. İsveç basının konuşan Keneş, adeta "Beni iade etmeyin" diye yalvardı
Giriş Tarihi: 17.11.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 13:36
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