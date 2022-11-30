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Uyuşturucu ile amansız mücadele! Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu detayları açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Uyuşturucu ile amansız mücadele! Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu detayları açıkladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan "Kökünü Kurutma Operasyonu" hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Hatay'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 117 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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