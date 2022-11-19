Firari FETÖ’cü Bülent Keneş CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü! Başkan Erdoğan’ın İsveç’ten iadesini istediği isimler arasında

FETÖ'CÜ KENEŞ'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Yıllar önce vatandaşlıktan çıkarılan Saim Vildan Tanrıkulu ise FETÖ'cü Keneş'e övgüler yağdırdı. Tanrıkulu, "Bu nazik sözlerin ve teveccühün için teşekkür ederiz değerli Bülent Keneş. Seninle şahsen de görüşmek ve sohbet etmekten memnuniyet ve onur duyduk. Tekrar görüşmek dileğiyle, kolay gelsin. Zor günler senin için. Bu zor günlerinde yanında olduğumuzu bilmeni isteriz." dedi.