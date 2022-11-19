19 Kasım 2022, Cumartesi
Firari FETÖ'cü Bülent Keneş CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü! Başkan Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği isimler arasında
İsveç'te yaşayan Bülent Keneş, 'darbe' kelimesini kullanarak attığı tweet'lerle 15 Temmuz ihanetinin bayraktarlığını yapmıştı. Başkan Erdoğan'ın ismini vererek istediği Bülent Keneş, Türkiye'ye iadesi gündeme gelince tutuştu. FETÖ'nün propaganda araçlarından olduğu için kapatılan Today's Zaman'ın yayın yönetmenliğini yapan firari FETÖ'cü Keneş, her fırsatta Kandil sözcülüğü yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun İsveç'te yaşayan ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile bir araya geldi. Saim Vildan Tanrıkulu, Üsteğmen Ömer Koç'u Diyarbakır'da, eşi ve çocuklarının gözleri önünde vurarak şehit etmişti. Terörist elebaşı Öcalan'a PKK'nın internet sitesinde övgüler yağdıran Tanrıkulu'nun vatandaşlıktan çıkarıldığı ortaya çıktı. İşte belgesi...
Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 16:48
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