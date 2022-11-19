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Haberler Galeri Firari FETÖ'cü Bülent Keneş CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü! Başkan Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği isimler arasında

Firari FETÖ'cü Bülent Keneş CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü! Başkan Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği isimler arasında

İsveç'te yaşayan Bülent Keneş, 'darbe' kelimesini kullanarak attığı tweet'lerle 15 Temmuz ihanetinin bayraktarlığını yapmıştı. Başkan Erdoğan'ın ismini vererek istediği Bülent Keneş, Türkiye'ye iadesi gündeme gelince tutuştu. FETÖ'nün propaganda araçlarından olduğu için kapatılan Today's Zaman'ın yayın yönetmenliğini yapan firari FETÖ'cü Keneş, her fırsatta Kandil sözcülüğü yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun İsveç'te yaşayan ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile bir araya geldi. Saim Vildan Tanrıkulu, Üsteğmen Ömer Koç'u Diyarbakır'da, eşi ve çocuklarının gözleri önünde vurarak şehit etmişti. Terörist elebaşı Öcalan'a PKK'nın internet sitesinde övgüler yağdıran Tanrıkulu'nun vatandaşlıktan çıkarıldığı ortaya çıktı. İşte belgesi...

Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 16:48
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Firari FETÖ’cü Bülent Keneş CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü! Başkan Erdoğan’ın İsveç’ten iadesini istediği isimler arasında

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye ziyaretinin Başkan Erdoğan'ın özellikle ismini vererek iadesini istediği FETÖ'nün propaganda araçlarından kapatılan Today's Zaman'ın yayın yönetmeni firari Bülent Keneş'i korku sardı.

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Firari FETÖ’cü Bülent Keneş CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü! Başkan Erdoğan’ın İsveç’ten iadesini istediği isimler arasında

TERÖRİSTLER İSVEÇTE BULUŞTU
Türkiye'ye iade edilme korkusu yaşayan FETÖ'cü Keneş, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun İsveç'te yaşayan asker katili ağabeyi terörist Saim Vildan Tanırıkulu ile görüştü.

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Firari FETÖ’cü Bülent Keneş CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü! Başkan Erdoğan’ın İsveç’ten iadesini istediği isimler arasında

HADDİNİ AŞTI TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
FETÖ'cü Keneş görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "Türkiye'de insan hakları savunusu denilince yıllardır akla gelen ilk isimlerden olan Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun abisi Saim Tanrıkulu ve kıymetli eşiyle bir toplantıda aynı masada oturduk. Biraz sohbet ettik. Bu gül gibi insanlara acı çektirenlere içimden lanetler okudum." ifadelerini kullanarak Türkiye'yi hedef aldı.

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Firari FETÖ’cü Bülent Keneş CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü! Başkan Erdoğan’ın İsveç’ten iadesini istediği isimler arasında

FETÖ'CÜ KENEŞ'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Yıllar önce vatandaşlıktan çıkarılan Saim Vildan Tanrıkulu ise FETÖ'cü Keneş'e övgüler yağdırdı. Tanrıkulu, "Bu nazik sözlerin ve teveccühün için teşekkür ederiz değerli Bülent Keneş. Seninle şahsen de görüşmek ve sohbet etmekten memnuniyet ve onur duyduk. Tekrar görüşmek dileğiyle, kolay gelsin. Zor günler senin için. Bu zor günlerinde yanında olduğumuzu bilmeni isteriz." dedi.

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Firari FETÖ’cü Bülent Keneş CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü! Başkan Erdoğan’ın İsveç’ten iadesini istediği isimler arasında

Üsteğmen Ömer Koç, 19 Mart 1980'de Diyarbakır'da sinemada eşi ve çocuklarının gözleri önünde şehit edildi.