Son dakika | Sahte doktor devletten maaş aldı mı? Bakan Koca'dan net yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor skandalıyla ilgili konuştu. 'Müfettiş görevlendirdik' diyen Bakan Koca, sahte doktorun maaş aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde ortaya çıkan "sahte doktor" vakasıyla ilgili açıklama yapan Koca, "Müfettiş görevlendirdik, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız. Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil." dedi.
Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan, diğer doktorların şüphelenip şikayette bulunması üzerine sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz ile ilgili soru üzerine Koca, şunları söyledi:
"Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız. Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge beyanda bulunmuşluğu yok. Bu tamamen, hastanede uzman arkadaşa sahte belgelerle, sadece gözlemlemek amacıyla, kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Durum ortaya çıktığında gereken tedbir alınır. Ülkemizde sadece hekimler için değil tüm diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Güçlü bir bilişim alt yapımız var. Bu durum bizce müstakil bir örnektir. Gereğini yapacağız. Gözlem ve staj amaçlı talepler il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz."
"KARANTİNA TEDBİRİ OLMAYACAK"
Çin'de Koronavirüs vakalarının artışıyla alınan sert önlemleri ve karantina uygulamalarını da değerlendiren Koca, "Çin baştan beri çok katı karantina kuralları uyguluyor. Bu durum Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde ise durum farklı. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar 3 binlerde. Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Çin'deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak. Biliyorsunuz Turkovac aşımızın bilimsel çalışmaları dünya bilim lüteratürüne girdi. Bir çok çalışmamız saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Güvenli, etkili ve güvenilir bir aşımız var. Vatandaşlarımızdan risk grubunda olanlar tereddüt etmeden Turkovac aşımızı olabilirler" diye konuştu.
GRİP VE KOVİD-19 VAKASINI AYIRAN YERLİ KİT
Son dönemde solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Koca, grip, Kovid-19 veya RSV vakalarını birbirinden ayıracak yerli üretim kit geliştirildiğini söyledi. Koca, şu bilgileri paylaştı:
"Koronavirüs ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette. İnfluenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte. Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız. Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, Kovid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, Kovid mi, RSV mi, influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kit'ten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak. O da muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdim. Yerli imkanları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek."
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