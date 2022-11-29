Engelli hakları ulusal eylem planı! Başkan Erdoğan duyuracak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek '12'nci Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi', '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de kapsayan 1- 4 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarın açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla 1 Aralık'ta yapılacak. 2 Aralık'ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı' ilan edilecek.