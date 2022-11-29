Engelli hakları ulusal eylem planı! Başkan Erdoğan duyuracak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nin 1-4 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ve 2 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın açıklanacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek '12'nci Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi', '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de kapsayan 1- 4 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarın açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla 1 Aralık'ta yapılacak. 2 Aralık'ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı' ilan edilecek.
Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen fuarın, tüm engelli bireyleri ilgili sektör paydaşlarıyla bir araya getireceğini kaydetti.
ENGELSİZ VİZYON
Engellilik alanında 2030'a kadar Türkiye'nin yol haritası olacak 'Engelsiz Vizyon'un ise geçen yıl 'Dünya Engelliler Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Engelsiz Vizyon Belgesi'nin eylem planlarıyla hayata geçirilmesi planlandı. Bu kapsamda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla 13 çalıştay gerçekleştirerek, bu çalıştaylarda katılımcılardan alınan geri bildirimler neticesinde 2023-2025 yıllarını kapsayan 275 faaliyetten oluşan 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı hazırladık. 2030 Engelsiz Vizyon'un hayata geçirilmesini sağlayacak ilk 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı', Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından ilan edilecek" dedi.
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