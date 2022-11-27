'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Ameliyata girdi, dikiş attı! Yaşı bile yalan
Son dakika haberine göre Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz'ın sahte doktor olduğu ortaya çıkmıştı. Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) 81 puan alarak çocuk doktoru olduğunu ifade eden Özkiraz, mesleki bilgisi konusunda verdiği çelişkili ifadelerin ardından durumundan şüphelenen diğer doktorlar durumu bildirmiş ve sahte doktor tutuklanmıştı. Özkiraz, savcılıkta verdiği ifadede olayın detaylarını anlattı. Özkiraz'ın mesleği dışında yaşının da yalan olduğu ve hastanede ameliyatlara girerek dikiş attığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.11.2022
10:50 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
11:05
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikâyette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşem Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı.
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Hastanede ameliyat masasında fotoğrafları da ortaya çıkan Özkiraz'ın, savcılıktaki sorgusunda yaşı da dahil olmak üzere söylediği birçok konuda çevresindekilere yalan söylediği anlaşıldı. Doktorlara 25 yaşında olduğunu, Çapa Tıp Fakültesi'nden birincilikle mezun olduğunu ve TUS'tan 81 aldığını söyleyen Özkiraz'ın gerçek yaşının da 20 olduğu saptandı.
'AİLEM TIP OKUMAMI İSTİYORDU' Ayşe olan adını, düzenlediği sahte belgelerde 'Ayşem' olarak yazdıran Özkiraz'ın doktorluk rolüne ailesine yalan söyleyerek başladığı da ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan, üniversite sınavını kazamamasına rağmen ailesine Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığı yalanı söyleyen Özkiraz'ın ifadesinde şunları söyledi:
"Ortaokulu Çerkezköy 75'inci Yıl Ortaokulu'nda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesi'nde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim. Ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım. Ailemin güvenliğini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesini kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim."
'CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE KALDIM' Daha sonra yalnız olarak gittiği İstanbul'da özel bir yurtta kendisini tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıttığını anlatan Özkiraz, "Burada hem öğrenciler hem de çalışanlar kalıyordu. İlk başta çalışan olarak kalmayı düşündüm. Sonra vazgeçip yurt idaresinde görevli olan soy ismini bilmediğim N. isimli görevli kadına kendimi tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıttım. Benden bir takım resmî belgeler istediler. İstenilen belgelerden sadece öğrenci belgesini daha sonra getireceğimi söyledim. Sonraki süreçte de sürekli olarak getireceğim diyerek bu kişileri oyaladım. Yurdun masrafları için de ailemle görüştüm. Ailem zaten bu fakülteyi kazandığımı düşündüğü için bana para gönderiyordu. Yurda yerleştim soy ismini bilmediğim S. ve A. isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerle birlikte kalmaya başladım. Bu öğrencilere Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğumu söyledim. Bu süreçte Çapa Tıp Fakültesi'nin bahçesine ara ara gittim. Burada öğrencilerle tanıştım. Bunlardan birinin ismi Hatice idi. Diğerlerini hatırlamıyorum. Bu kişilerle hiçbir zaman samimi olmadım. Bende numaraları yoktur. Hiçbir şekilde derse girmedim."