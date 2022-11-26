Şaka değil gerçek! Devlet hastanesinde görev yapan doktorun diploması sahte çıktı
Son dakika haberleri... Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan ve lise mezunu olduğu belirlenen sahte doktor Ayşe Özkiraz tutuklandı.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan 25 yaşındaki Ayşe Özkiraz, meslektaşlarına eylül ayında yapılan TUS'ta 81 puan aldığını ve çocuk doktoru olduğunu söyledi. Çocuk doktoru olarak kaşeler bastıran Özkiraz'ın durumundan şüphelenen hastanedeki doktorlar, kendisine tıpla ilgili çeşitli sorular yöneltti. Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Ayşe Özkiraz, sorulara çelişkili yanıtlar verince, şüphelenen doktorlar gerek eğitimi gerekse tedavi yöntemleriyle ilgili sorular yöneltti. Bu sorulara da doğru yanıtlar alamayan doktorlar, Özkiraz'ın şüpheli durumunu hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi.
EVİNDE SAHTE DİPLOMALAR BULUNDU
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Ayşe Özkiraz'ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi. Özkiraz'ın sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğraflarını da paylaştığı görüldü.
TUTUKLANDI
Ayşe Özkiraz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülürken, polis, sahte doktorun evinde bulunan 3 poşet dolusu belgeleri de savcılığa teslim etti. Savcılık soruşturmasının ardından, 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanu'na muhalefet suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özkiraz, tutuklandı.
AİLESİNE DE DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ
Ayşe Özkiraz'ın yapılan incelemesinde lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Ailesine de İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü belirterek, yıllarca İstanbul'da kaldığı ve çeşitli işlerde çalıştığı öğrenilen Özkiraz'ın geçen yıl ailesinin yaşadığı Çerkezköy'e döndüğü öğrenildi. Özkiraz'ın tıp eğitimini tamamladığını ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandığını söylediği kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF vize sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI
- TOKİ Malatya İSİM LİSTESİ | TOKİ Malatya kura sonuç listesi nereden öğrenilir? MERKEZ, DARENDE, DOĞANŞEHİR, AKÇADAĞ... İşte Malatya kura takvimi
- TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI | TOKİ Diyarbakır NİHAİ ve Yedek İSİM LİSTESİ! Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan... 2+1, 3+1 ev kura çekimi
- EYT bekleyenlere altın değerinde 5 puan formülü! Askerlik borçlanması başlangıcı öne çeker mi? Ne kadar çeker? İşte madde madde EYT
- Aile Sosyal yardım paraları yattı mı? Kasım ayı aile sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak?
- Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu?
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2022? Bekçi alımı hangi illere, ne kadar yapılacak?
- Özsu Balık ne zaman işlem görecek? Özsu Balık ikincil piyasa işlemleri ne zaman başlayacak?
- Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran ateş hattında...
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? T.C Kimlik no ile sorgulama...