Şaka değil gerçek! Devlet hastanesinde görev yapan doktorun diploması sahte çıktı

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan 25 yaşındaki Ayşe Özkiraz, meslektaşlarına eylül ayında yapılan TUS'ta 81 puan aldığını ve çocuk doktoru olduğunu söyledi. Çocuk doktoru olarak kaşeler bastıran Özkiraz'ın durumundan şüphelenen hastanedeki doktorlar, kendisine tıpla ilgili çeşitli sorular yöneltti. Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Ayşe Özkiraz, sorulara çelişkili yanıtlar verince, şüphelenen doktorlar gerek eğitimi gerekse tedavi yöntemleriyle ilgili sorular yöneltti. Bu sorulara da doğru yanıtlar alamayan doktorlar, Özkiraz'ın şüpheli durumunu hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi.