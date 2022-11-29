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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile görüştü

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Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü. MSB'den  yapılan açıklamaya göre, Akar ve Lecornu, telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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