Son dakika: Pençe-Kilit Harekatı'nda üç askerimiz şehit! Bakan Akar Ankara'ya döndü
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda üç askerin (P.Uzm.Çvş. Eyyüp Uğurlu, P.Söz.Er Mehmet Demir ve P.Söz.Er Hakan Köroğlu) şehit olduğunu duyurdu. Bakan Hulusi Akar, acı haberin ardından Konya'dan Ankara'ya döndü. Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı yaptığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P.Uzm.Çvş. Eyyüp UĞURLU ve P.Söz.Er Mehmet DEMİR şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhâl hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.
ŞEHİT SAYISI ÜÇE YÜKSELDİ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yeni açıklamada, saldırıda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun da tedavi gördüğü hastanede şehadete erdiği açıklandı.
BAKAN AKAR KONYA'DAN ANKARA'YA DÖNDÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olmasının ardından TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu aktarıldı.
Başkan Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olmasının ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndü.
Bakan Akar ve TSK Komuta kademesinin Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu ifade edildi.
DÜN DE ÜÇ ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geride kalan gün de Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehadete ermişti.
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