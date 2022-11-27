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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Irak sınırında! Pençe-Kilit'te 480 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Irak sınırında! Pençe-Kilit’te 480 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Pençe-Kilit harekatı hakkında açıklama yapan Bakan Akar, "Harekatın başından itibaren toplam 480 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde gece boyunca gerçekleştirdiği mesaisinin ardından sabah da sınır hattına hareket etti.

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari/Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen Akar buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.



Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

480 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
"Şehitlerimiz, büyük bir kahramanlık göstererek canlarını verdiler. Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımız tarafından başlatılan operasyon sonucu 3'ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor. Arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin her damla kanının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz."

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "Teröristler için hesap zamanı. Yapılanların hepsinin hesabını soracak ve asil milletimizi Terör belasından kurtaracağız. Bunlara kim destek verirse versin, kim arka çıkarsa çıksın bu mücadele durmayacak, sonuna kadar götüreceğiz" dedi.

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