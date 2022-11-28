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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla videokonferansla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla videokonferansla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi. Bakan Akar, görüşmede, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

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