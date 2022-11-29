32 bin personel alınacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Yeni personel alımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca "Çok yakında aramıza 15.537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32.000'e ulaşacak. Her poliklinikte bir tıbbi sekreterimiz olduğunda sağlık sistemimizde bu sayılarla ölçülemeyecek bir değişim olmasını bekliyoruz. Çünkü anahtar sözcük, iletişimi yönetmek" dedi.

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