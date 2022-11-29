32 bin personel alınacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tıbbi sekreter alımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca "Çok yakında aramıza 15.537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32.000'e ulaşacak." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tıbbi sekreter ataması yapılacağını duyurdu.
Bakan Koca "Bugün, sağlık sisteminde ihtiyacını fazlasıyla hissettiğimiz; görevi hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları arasında iletişimi başarıyla yönetmek olan Tıbbi Sekreterlerimizin Günü. 29 KASIM TIBBİ SEKRETERLER GÜNÜ kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Yeni personel alımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca "Çok yakında aramıza 15.537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32.000'e ulaşacak. Her poliklinikte bir tıbbi sekreterimiz olduğunda sağlık sistemimizde bu sayılarla ölçülemeyecek bir değişim olmasını bekliyoruz. Çünkü anahtar sözcük, iletişimi yönetmek" dedi.
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