Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun PKK ağzıyla konuştu: Ekonomik olarak Türkiye bu operasyona hazır değil
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan terör mevzilerini yok etmek maksadıyla başlattığı Pençe-Kılıç harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kara operasyonuna hazır olmadığını söyleyen Torun, "Bütün Rojava bölgesini kapsayan bir operasyon beklemiyorum. İleri gidecekleri kanaatinde değilim. Üç-beş yere bomba atacaklar." diyerek örgütün ağzıyla konuştu.
Şanlı Türk ordusu, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı başlattı.
Sınır ötesinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında en az 480 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde teröristlere yönelik yeni bir kara harekatının da an meselesi olduğunu açıkladı.
GELECEK PARTİLİ TORUN'DAN SKANDAL SÖZLER
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan terör mevzilerini yok etmek maksadıyla başlattığı Pençe-Kılıç harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin kara operasyonuna hazır olmadığını söyleyen Torun, "Bütün Rojava bölgesini kapsayan bir operasyon beklemiyorum. İleri gidecekleri kanaatinde değilim." diyerek örgütün ağzıyla konuştu.
"KÜÇÜK ÇAPLI BİR GÖZ BOYAMA"
Torun'un skandal açıklamaları şöyle:
"Olabilir yalnız operasyon olayı tamamen iç kamuoyuna yönelik bir şey. Yani Türkiye'deki kitleleri, bir şekilde PKK karşısında muhafazakar ve milliyetçi oyları konsolide etme amacını güdüyor. Dolayısıyla tamamen iç politikaya yönelik bir şey. Yani Suriye'de herhangi bir şeyi düzeltme gibi bir durum yok. Üç-beş yere bomba atacaklar, bir miktar içeri girebilirler ancak bu dediğim gibi propaganda amaçlı olacak.
Bu Türkiye'nin uluslararası ilişkileri açısından da zor. İkincisi karşılaşacağı direnç göz önüne alındığında böyle bir maliyeti içeride de karşılaması mümkün değil. Ekonomik olarak da Türkiye bu büyüklükte bir operasyon için hazır değil. Bence olursa küçük çaplı göz boyama türünde bir operasyon bekliyorum. Orada çok da ileriye gidebilecekleri kanaatinde değilim."
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