Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun PKK ağzıyla konuştu: Ekonomik olarak Türkiye bu operasyona hazır değil

"KÜÇÜK ÇAPLI BİR GÖZ BOYAMA"

Torun'un skandal açıklamaları şöyle:

"Olabilir yalnız operasyon olayı tamamen iç kamuoyuna yönelik bir şey. Yani Türkiye'deki kitleleri, bir şekilde PKK karşısında muhafazakar ve milliyetçi oyları konsolide etme amacını güdüyor. Dolayısıyla tamamen iç politikaya yönelik bir şey. Yani Suriye'de herhangi bir şeyi düzeltme gibi bir durum yok. Üç-beş yere bomba atacaklar, bir miktar içeri girebilirler ancak bu dediğim gibi propaganda amaçlı olacak.