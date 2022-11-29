Dev projeler tek tek hizmete alınacak! İşte çağ atlatacak eserler









BOR-KARBÜR TESİSLERİ: Bu yıl sonuna kadar hizmete girecek tesislerden biri de Bandırma'da yapımı devam eden Bor-Karbür tesisleri. 100 milyon dolarlık yatırım yapılan tesis, bu alanda dışa bağımlılığa son verirken, Türkiye'yi dünyada önemli bir aktör haline getirecek. Bor-karbür nükleer santrallerin önemli malzemelerinden biri. Ayrıca savunma sanayiinde yelek ve helikopter zırhlarından füzelere kadar birçok alanda kullanılıyor.