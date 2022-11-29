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Dev projeler tek tek hizmete alınacak! İşte çağ atlatacak eserler

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Dev projeler tek tek hizmete alınacak! İşte çağ atlatacak eserler

Son dakika haberine göre 20 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'ye çağ atlatan AK Parti iktidarı önümüzde 3-4 aylık dönem içerisinde de ülkemizin geleceğine damga vuracak projelerin açılışını yapacak.

AK Parti iktidarı önümüzde 3-4 aylık dönem içerisinde de ülkemizin geleceğine damga vuracak projelerin açılışını yapacak.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN

2020'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla TCDD'ye bağlı 3 kurumun tek çatı altına toplanmasıyla kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) üstlendiği Milli Elektrikli Tren Projesi'nde ilk set bu yıl sonuna kadar raylara inecek. TÜRASAŞ'ın Sakarya'daki tesislerinde alüminyum gövdeyle üretilen milli elektrikli trenin beyni diyebileceğimiz 'Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi' ile "kalbi" olarak nitelendirilen Cer Zinciri Sistemi ASELSAN'a ait. İlk etapta maksimum hızı saatte 160 km olarak tasarlanan tren tasarım değişiklikleri ile 225 kilometre hıza çıkarılıp hızlı tren hatlarında kullanılabilecek.





BOR-KARBÜR TESİSLERİ: Bu yıl sonuna kadar hizmete girecek tesislerden biri de Bandırma'da yapımı devam eden Bor-Karbür tesisleri. 100 milyon dolarlık yatırım yapılan tesis, bu alanda dışa bağımlılığa son verirken, Türkiye'yi dünyada önemli bir aktör haline getirecek. Bor-karbür nükleer santrallerin önemli malzemelerinden biri. Ayrıca savunma sanayiinde yelek ve helikopter zırhlarından füzelere kadar birçok alanda kullanılıyor.





KARADENİZ DOĞALGAZI: 540 milyar metreküp rezerv bulunan Karadeniz'den sisteme ilk doğalgaz Mart 2023'te verilecek. Erdoğan'ın açılışını yapacağı yatırım kapsamında ilk fazda konutlara 10 milyon metreküp gaz sağlanacak.

ÖLÜM YOLU TARİH OLUYOR

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan Ağrı-Van yolu artık ölümlü otobüs kazalarıyla anılmaktan kurtuluyor. Başkan Erdoğan'ın canlı bağlantı ile açılışını yapacağı 81 km'lik Ağrı-Hamur- Tutak-Patnos Devlet Yolu hizmete giriyor. Proje kapsamında 335 metre yüksekliğinde Tutak Devlet Yolu Viyadüğü de inşa edildi. Bölgede yol güvenliği maksimum seviyeye yükselmiş oldu. SABAH'a konuşan Ağrı Valisi Osman Varol, "Tutak ve Hamur arasındaki yol dere içinden geçmekteydi ve bu da özellikle kış aylarında çok ciddi problemler ortaya çıkarıyordu. Devlet yolumuz ile dere içi yol da tamamen by-pass edilmiş oldu. Artık 12 ay boyunca ulaşım konforlu ve güvenli bir şekilde sürecek" dedi. Bölgede son 6 ayda 13 kişi kazalarda öldü.

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