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6’lı masanın “sembolik” cumhurbaşkanı! 6’lı masadan HDP’ye mesaj mı?

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 16:14
6'lı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisini kamuoyu ile paylaştı. 84 maddede değişikliğin öngörüldüğü öneriye göre, cumhurbaşkanının yetkileri sınırlandırılarak sembolik olacak. Parti kapatma zorlaşacak, kayyumlara son verilecek.
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6’lı masanın “sembolik” cumhurbaşkanı
6’lı masanın “sembolik” cumhurbaşkanı
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