Ege Denizi açıklarında peş peşe deprem! Muğla da güne depremle uyandı
Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde saat 07:32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD ardından saat 8,23 sularında da Ege'nin Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir depremin olduğunu duyurdu. Ayrıca Muğla'nın Ula ilçesinde de sabah saatlerinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğu açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü. İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
BİR AÇIKLAMA DA KANDİLLİ'DEN
Sabah saatlerindeki depreme ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi'nden yapıldı. Kandilli'nin açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken derinliği 4.7 km. olarak paylaşıldı.
EGE AÇIKLARINDA BİR DEPREM DAHA
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi Yunanistan açıklarında saat 8.23'te 4,2 büyüküğünde depremin meydana geldiği belirtildi.
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