Pençe Kilit şehitlerine veda! Gözyaşları sel oldu

Anne Sema Ünal, burada gazetecilere şunları söyledi:

"Bir oğlum daha olsa feda olsun. Benim oğlum damatlık giydi de gitti. Bu acımasız ve hainler hiç sevinmesinler. Bu vatanı bekleyen binlerse İsmail var. Onlar benim evladım. Bir İsmail gitti, binlerce İsmail var. 3 tane kız kardeşi var. Allah izin verirse onlar da İsmail'in yolundan yürüyecek. Hiçbir zaman bayrak ve vatan aşkını kaybetmeyecekler. Ben oğlumu 21 yaşında Peygamber Efendimizin yanına damat olarak gönderiyorum. Bugün güzel bir gününde benim oğlum."