Pençe Kilit şehitlerine veda! Gözyaşları sel oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal için Ordu-Giresun Havalimanı'nda tören düzenlenirken, Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in cenazesi memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde toprağa verildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Er Mehmet Demir'in cenazesi ise memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.
Şehit Ünal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Van'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.
Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Ünal'ın naaşının, askerlerin omuzunda cenaze nakil aracına taşındığı törende, annesi Sema, asker beresi takan babası Fehmi Ünal ile kız kardeşlerinin asker selamı verdiği görüldü.
Anne Sema Ünal, burada gazetecilere şunları söyledi:
"Bir oğlum daha olsa feda olsun. Benim oğlum damatlık giydi de gitti. Bu acımasız ve hainler hiç sevinmesinler. Bu vatanı bekleyen binlerse İsmail var. Onlar benim evladım. Bir İsmail gitti, binlerce İsmail var. 3 tane kız kardeşi var. Allah izin verirse onlar da İsmail'in yolundan yürüyecek. Hiçbir zaman bayrak ve vatan aşkını kaybetmeyecekler. Ben oğlumu 21 yaşında Peygamber Efendimizin yanına damat olarak gönderiyorum. Bugün güzel bir gününde benim oğlum."
Baba Fehmi Ünal da "Vatan sağ olsun. 10 tane daha oğlum olsa bu yolda 10 tanesini de veririm. Biz dimdik ayaktayız." ifadelerini kullandı.
Şehit Ünal'ın cenazesi, daha sonra Giresun'un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.
ŞEHİT PİYADE TEĞMEN DUABEY ONUR ÖZTÜRKMEN GAZİANTEP'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in cenazesi memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Öztürkmen için ilçeye bağlı kırsal Dazhöyük Mahallesi'nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Duabey Onur Öztürkmen'in naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene şehidin babası Derde, annesi Gülcan, kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen ile yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Milletvekili Muhittin Ali Taşdoğan, CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya ile diğer ilgililer katıldı.
Öztürkmen'in fotoğrafını taşıyan kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, törene ağabeyinin askeri pardösüsü ve tören kılıcı ile katıldı, yüzüğünü taktı. Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin kılıcını, anne Gülcan Öztürkmen ise oğlunun tören şapkasını tabutun üzerine bıraktı.
ŞEHİT PİYADE ER MEHMET DEMİR, ADIYAMAN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Er Mehmet Demir'in cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. 21 yaşındaki Şehit Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Besni ilçesi Pınarbaşı köyüne getirildi.
Törene şehidin babası Latif, annesi Nergis ile yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergider, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Cenaze töreninde şehidin annesi Nergis, "Başka annelerin yüreği yanmasın, Bu son şehidimiz olsun. Mehmet'im son şehidimiz olsun. Annen sana kurban." dedi. Şuay Alpay, şehidin ailesini teselli edip, başsağlığı diledi. İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir'in naaşı, köy mezarlığına götürüldü.
Şehit Demir'in cenazesi, dualarla buraya defnedildi.
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